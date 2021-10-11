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Spor Milli Takım puan durumu | Türkiye G Grubu puan durumu güncel
Spor

Milli Takım puan durumu | Türkiye G Grubu puan durumu güncel

Milli takım kaç puanı var son durum | A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Letonya’yı 2-1 mağlup etti. Futbolseverler, ay-yıldızlıların kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, milli takımın kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-10-11 23:54:00 -
Milli Takım puan durumu | Türkiye G Grubu puan durumu güncel

2022 yılında Katar’ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nın Avrupa Elemeleri sürüyor. G Grubu 7. Hafta maçında Norveç ile berabere kalan Türkiye, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Letonya maçından 3 puanla ayrıldı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Milli Takım puan durumu | Türkiye G Grubu puan durumu güncel

Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?
Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?

Spor

Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?

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