Milli Takım puan durumu | Türkiye G Grubu puan durumu güncel
Milli takım kaç puanı var son durum | A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Letonya’yı 2-1 mağlup etti. Futbolseverler, ay-yıldızlıların kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, milli takımın kaç puanı var?
2022 yılında Katar’ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nın Avrupa Elemeleri sürüyor. G Grubu 7. Hafta maçında Norveç ile berabere kalan Türkiye, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Letonya maçından 3 puanla ayrıldı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?
Milli Takım puan durumu | Türkiye G Grubu puan durumu güncel