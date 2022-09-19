A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup maçları için Riva'da toplandı. Futbolseverler ise maçların tarihlerini ve aday kadroyu araştırmaya başladı.

Milli Takım maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu:

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliğinde 22 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Lüksemburg maçı, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tórshavn'daki Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak olan 25 Eylül'deki Faroe Adaları-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Aday Kadro

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennais), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (1899 Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers FC)

Orta saha/ forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Galatasaray), Berkan Kutlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, (Feyenoord), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)