Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?
Milli Takım grup kalan maçlar | A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8.maçında Letonya’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Futbolseverler ay-yıldızlıların kalan maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin sonraki maçı kimle? A Milli Takım fikstür
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. Hafta maçında Türkiye deplasmanda Letonya’yı mağlup etti. Futbolseverler, milli takımın kalan maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin sonraki maçı kimle?
Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?
A Milli takım mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Letonya maçını 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar gruptaki puanını 15’e yükseltti.
13 Kasım 2021
20.00 Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021
Karadağ-Türkiye