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Spor Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?
Spor

Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?

Milli Takım grup kalan maçlar | A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8.maçında Letonya’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Futbolseverler ay-yıldızlıların kalan maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin sonraki maçı kimle? A Milli Takım fikstür

Yeniakit Publisher
2021-10-11 23:48:00 -
Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. Hafta maçında Türkiye deplasmanda Letonya’yı mağlup etti. Futbolseverler, milli takımın kalan maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin sonraki maçı kimle?

Milli Takım kalan maçlar | Türkiye grupta kalan maçlar hangileri?

A Milli takım mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Letonya maçını 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar gruptaki puanını 15’e yükseltti.

13 Kasım 2021

20.00 Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021

Karadağ-Türkiye

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