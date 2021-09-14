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Spor Milli Takım için Kuntz sesleri
Spor

Milli Takım için Kuntz sesleri

Şenol Güneş'in ayrılması sonrası Alman hoca Stefan Kuntz, A Milli Takım ile prensip anlaşmasına varması vardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 18:37:00 - 2021-09-14 19:50:37
Milli Takım için Kuntz sesleri

A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Stefan Kuntz'un getirilmesi an meselesi.

Son görüşmeleri gerçekleştirmek İstanbul'a gelen Alman hocanın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

Beşiktaş'a başarılar diledi

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği röportajda eski takımına şampiyonluk yolunda başarılar dilemiş ve İstiklal Marşı hakkında anlamlı ifadeler kullanmıştı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Sivas Selçuk

Akit, başlığınızı gözden geçirin. Kurtz değil, Kuntz.
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Sivas Selçuk

Akit, birde şunu gözden geçirin 'Şenol Güneş'in ayrılması sonrası Alman hoca Stefan Kuntz, A Milli Takım ile prensip anlaşmasına varması vardı.' Acele işe şeytan karışır
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