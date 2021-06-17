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Spor Milli Takım gruplardan nasıl çıkar?
Spor

Milli Takım gruplardan nasıl çıkar?

EURO 2020'deki ilk iki maçını kaybeden A Milli Takım, iki ihtimalin gerçekleşmesi durumunda gruplardan çıkarak son 16'ya kalabilir.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 09:57:00 -
Milli Takım gruplardan nasıl çıkar?

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

Averaj sıkıntısı

İtalya'nın İsviçre'yi yenmesinin ardından umutlarımız son maça kalsa da işler o kadar da iyi gitmiyor.

Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, kazanması halinde en iyi 3. olarak üst tura çıkabilir. Ancak bu noktada eksi 5 averaj ise önemli bir sorun.

Diğer gruplar da önemli

Ay-yıldızlıların, averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada son 16 turuna, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

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Yorumlar

Mücahid

Bırakın!.kardeşim bu oyunla kalsa ne olur, daha gol atamıyoruz. Tur atlamak için ruh olacak ruh. Milli bekimiz umut'un son beyanatına bakın." olursa olur" diyor. Öyle ya!? dünyanın sonu değil ki; bumu yani?!. Takdir sizlerin.
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Pezevenk

Milli takım.nasıl.cıkarmış nah çıkar ulân biz maç izlemek için bekliyoruz bize AKAPE. reklamı izlettiriyorsunuz ondam sonra..millyonlarca insana milli takıma lanet okutuyorsunuz isallah hiç bir zaman kazanamaz
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