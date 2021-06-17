Milli Takım gruplardan nasıl çıkar?

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

Averaj sıkıntısı

İtalya'nın İsviçre'yi yenmesinin ardından umutlarımız son maça kalsa da işler o kadar da iyi gitmiyor.

Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, kazanması halinde en iyi 3. olarak üst tura çıkabilir. Ancak bu noktada eksi 5 averaj ise önemli bir sorun.

Diğer gruplar da önemli

Ay-yıldızlıların, averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada son 16 turuna, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.