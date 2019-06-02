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Milli Takım göz doldurdu!

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynanan hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.

02 Haziran 2019 Pazar 23:53
Milli Takım göz doldurdu!

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş ile 2. hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-0'lık skorla kazandı ve kritik maçlar öncesinde moral depoladı.

A Milli Takımımızın gollerini 17. ve 57. dakikalarında Lille forması giyen sağ bek Mehmet Zeki Çelik kaydetti. İrfan Can Kahveci, 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Milliler böylece 2019'daki 4. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran'da Fransa'yı konuk edecekken, 11 Haziran'da ise İzlanda deplasmanına konuk olacak.



TÜRKİYE 2 - 0 ÖZBEKİSTAN

Stat: Bahçeşehir Okulları 

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan) 

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Deniz Türüç), Efecan Karaca (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Emre Belözoğlu), Yunus Mallı (Dk. 46 Kenan Karaman), Enes Ünal (Dk. 65 Ozan Tufan)

Özbekistan: Suyunov, Khashimov, Krimets, Ismailov, Sayfiyev, Hamrobekov, Musayev (Dk. 60 Urunov), Akhmedov, Roziyev (Dk. 71 Ibragimov), Masharipov, Shomurodov (Dk. 71 Abdukholikov) 

Goller: Dk. 17 ve 57 Mehmet Zeki Çelik (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 36 Dorukhan Toköz (Türkiye) 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:53
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