Milli sporculardan Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren milli sporcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla duygularını videolu mesajla paylaştı.

AA muhabirinin derlediği video mesajlarda voleyboldan boksa, karateden atletizme kadar birçok milli sporcu yer aldı.

Spor dünyasındaki isimlerin mesajları şöyle:

Serap Özçelik Arapoğlu (Milli karateci): "Bu bayramda evdeyiz diye üzülmeyin. Sağlıklı olduğumuz sürece bize her bayram şeker tadında gelecektir. Güzellik, birlik, beraberliklerle dolu, mutlu, huzurlu nice bayramlara. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Meltem Hocaoğlu Akyol (Milli karateci): "Evde olduğumuz bugünlerde yeni bir bayramı kutlamananın sevinci içindeyim. Tekrar eski güzel günlerdeki gibi bayramı hep birlikte, mutlulukla kutlayacağımız günleri iple çekiyorum. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıcakla kalmanızı diliyorum."



Ahmet Önder (Milli cimnastikçi): "Her ne kadar sevdiklerimizden ayrı kalsak da, doya doya kutlayamasak da bayramın güzelliği, anlamı ve gönüllerimizdeki yeri hep başkadır. Çok yakında bugünlerin geçeceğine inanıyoruz. Herkese iyi bayramlar dilerim."

İbrahim Çolak (Milli cimnastikçi): "Her sene heyecanla beklediğimiz Ramazan Bayramı'nı bu yıl ne yazık ki sevdiklerimizden ayrı, evlerimizde yaşayacağız ama inanıyorum ki bugünler de geçecek, 7'den 70'e büyük bir sevinçle kutladığımız, o güzel bayramları tekrar hep birlikte yaşayacağız. Herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Ümit Şamiloğlu (Milli cimnastikçi): "Bu pandemi döneminde ne kadar yakın olamasak da birbirimize temas kuramasak da gönüllerin bir olduğu bir bayram diliyorum. Büyüklerimizi, yakınlarımızı ve dostlarımızı aramanın ve gönlünü almanın zamanı. Hatta küs olduklarımızla bile barışmanın zamanı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgiyle kalın. İletişimde kalın."



Şaziye Erdoğan (Milli halterci): "Birlikte olamazsak da gönüllerin kavuştuğu, umutların tazelelendiği, yüreklerin bir nebze de olsa heyecanla çarptığı Ramazan Bayramı'na ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Ağzımızın tadı bozulmasın. Başta yüce Türk milletinin olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kalın sağlıcakla."

Naz Aydemir Akyol (Milli voleybolcu) : "Bu bayramda belki birlikte, yan yana değiliz ama gönüllerimiz birlikte. Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın."

Ramil Guliyev (Milli atlet): "Tüm Türk halkı, sporcu arkadaşlarım ve bütün Müslüman kardeşlerim... Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutluluk dolması dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlarım."

Deniz Selin Ünlüdağ (Milli eskrimci): "Uzun bir süredir antrenmanlarıma evden devam ediyorum. Bu bayramı ailem ile birlikte evimizde geçireceğiz. Siz sağlığınız için evinizde kalın, sağlıkla, sporla kalın. Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun."

Batuhan Çiftçi (Milli boksör): "Ben ve arkadaşlarım evlerimizde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Buradan bütün Türk milletinin, sporcu arkadaşlarım ve hocalarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu bayram bütün sıkıntılarımızı geride bırakmamıza vesile olur ve artık eski hayatımıza dönmüş oluruz. Eskiden bayramlarda ziyaretlere gider bayramlaşırdık ama bu bayram sağlığımız için evde kalmamız gerekiyor."

Ateş Çınar (Milli yelkenci): "Dayanışmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı yeniden hatırladığımız bugünlerin sonsuza dek sürmesi dileğiyle. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun."

Buse Naz Çakıroğlu (Milli boksör): "Bu bayramda ailemiz ve sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirebileceğiz. Görmek istediğimiz güzel günlere bir adım daha yaklaşacağız. Evlerimizde kalmaya devam edelim. Tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü): "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İki bayramı bir arada yaşayabilmek için sosyal mesafeye dikkat edelim, iyi bayramlar."



















