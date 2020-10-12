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Aktüel Milli sörfçü Çağla Kubat'ın Çeşme'de çalınan tekne motoru, jandarma ekiplerince bulundu
Aktüel

Milli sörfçü Çağla Kubat'ın Çeşme'de çalınan tekne motoru, jandarma ekiplerince bulundu

Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:22:57 -
Milli sörfçü Çağla Kubat'ın Çeşme'de çalınan tekne motoru, jandarma ekiplerince bulundu

İZMİR (AA) - Milli sörfçü Çağla Kubat'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde teknesinden çalınan 70 bin lira değerindeki motor, jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçatı Mahallesi Akçakaya mevkisindeki sörf okuluna bağlı teknenin 70 bin lira değerindeki motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alaçatı Jandarma ve JASAT ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen otomobilin plakasına ulaşıldı. Otomobilin Balçova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alındığını belirleyen ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerine de ulaştı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir evin deposunda, Çağla Kubat'a ait olduğu tespit edilen tekne motoru bulundu. Zanlılar sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tekne motoru Çağla Kubat'a teslim edildi.

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