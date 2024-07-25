Milli sol beki kaptı: Ne Trabzonspor, ne de Fenerbahçe! Tur atlarsa sürpriz olmaz... Verecekler mi?

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Amedspor’un, bir dönem Galatasaray forması giyen Ömer Bayram ile anlaştığı iddia edildi.
Süper lig iddiasıyla hazırlıklarını sürdüren Amedspor camiasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Amedspor transfer komitesi, teknik direktör Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda Forvet hattına takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.
Gazeteci Selim Manav, son olarak Eyüpspor forması giyen Ömer Bayram’ın Amedspor ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. Diyarbakır temsilcisinde Ömer Bayram transferi resmiyet kazanacak.
ÇİLEK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Öte yandan transfer iddiasıyla ilgili Amedspor Kulübünden resmi bir açıklama yapılmazken, bugün kulübün sosyal medya hesabından yapılan çilek paylaşımı taraftarı heyecanlandırmıştı.
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