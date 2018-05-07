Milli SİHA tam isabetle vurdu

Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı bugün başladı. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde 7-11 Mayıs tarihleri arasında icra edilecek olan tatbikatın bugünkü bölümünde, milli imkanlarla geliştirilen TSK'nın göz bebeği Bayraktar TB2 SİHA hedefleri tam isabet vurdu. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan TB2 SİHA'nın tatbikattaki başarılı atışları nefes kesti.

Silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46 adet bulunuyor. Araçların 34’ü TSK’da, 6’sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6’sı Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı ise 23.