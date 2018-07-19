Milli servete değer katıp 2.8 milyar kazandıracak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Aydınlı Grup’u devraldıkları 2017 Ocak’tan beri şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirterek, “2018’in ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

TMSF tarafından 2017 Ocak itibarıyla kayyım atanan ve Pierre Cardin, U.S. Polo ve Cacharel gibi markaları bünyesinde bulunduran Aydınlı Grup’un o günden bu yana gerçekleşen finansal verileri açıklandı.

“İSTİHDAM OLUŞTURMAYI SÜRDÜRECEK”

Gülal, geçen yıl devralma dönemi olmaları nedeniyle aslında 2017’nin ilk yarısı ile 2018’in ilk yarısını mukayese etmeleri gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“2018’in ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz. Söz konusu dönemde ihracat değerini de yüzde 37,6 büyüterek 119 milyon liradan 164 milyon lira seviyesine çıkardık. Bu süreç içerisinde 40 milyon avro da kredi ödemesi gerçekleştirdik. Aydınlı, bu süreçte yüzde 35 seviyesinde büyüdü.

Biz artık bu şirketlere bir milli servet gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı istemiyoruz. Bu şirketler katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecek. Her birine biz milli servet olarak bakıyoruz. Bu nedenle aldığımız gün Aydınlı’da 3 bin 762 kişi çalışıyordu şu an itibarıyla 4 bin 317’ye ulaştı. Yıl sonuna kadar çalışan sayımızı 4 bin 620’ye yükseltmeyi hedefliyoruz.”

CİRO HEDEFİ 2.8 MİLYAR LİRA

Gülal, TMSF kayyımlığında şirketin istihdamının 555 kişi arttığını, gelecek süreçte cirolarını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Aydınlı Grup, perakende sektöründe gelecek 5 yıl içinde cirosunu 2,8 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Ciro içindeki ihracat payını yüzde 24’e çıkartarak 2023’te 672,3 milyon liralık ihracata ulaşmayı planlayan şirket, toplam mağaza sayısını ise bu tarih itibarıyla 930’a çıkarma yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor.

LİSTEDE HOLDİNGLER DE VAR

Fonun bünyesinde bulunan şirketlerden bir kısmında tasfiye süreci devam ederken büyük bir kısmında ülke ekonomisine katkı sağlayan verimlilik esaslı çalışmalar devam ediyor. Kayyım tarafından yönetilen şirketler arasında Kavuklar, Naksan, Boydak, Aydınlı, Koza Altın, Dumankaya, Sürat Kargo, Uğur Soğutma ve Akfa Holding öne çıkıyor.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 50 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, hali hazırda fon kayyımlığında 937 firma bulunduğunu, bunların özkaynak büyüklüğünün 19,4 milyar lira, aktif büyüklüklerinin ise 50 milyar lira seviyesinde olduğu bilgisini verdi. TMSF kayyımlığındaki şirketlerin istihdam sayısının 47 bin 31 olduğunu dile getiren Gülal, istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.