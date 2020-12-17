  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak?

MSÜ 2021 başvuruları merak ediliyor. Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanacak olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:38:00 -
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvuru tarihini sorguluyor. MSÜ 2021 başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.

2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ sınavında kaç soru soruluyor?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü
Yerel

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü

Peygamber övgüsü almış Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesine Fransız usulü tente takılması vatandaşların..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay