Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı personel taşıma hizmeti alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Personel Taşıma Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi’nin 5.ç. maddesinde “İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapılmadan önce taşımacıdan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini istemek zorundadır.” şeklinde belirtildiğinden, isteklilerin personel taşıma hizmetini gerçekleştirmek için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarı ile geçerli İBB TUHİM tarafından verilen "Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi" ni e-teklif kapsamında beyan etmek zorundadır.

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