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Milli savunma ‘Bor karbür’ ile daha güçlü

ETİ Maden Bor Karbür Tesisi’nin temelini atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak” dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:27
Milli savunma ‘Bor karbür’ ile daha güçlü

Askeri ekipmanların zırhlanmasında yoğunlukla kullanılacak olan hammaddenin üretileceği ETİ Maden Bor Karbür Tesisi’ni temeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törenle atıldı.

Kamu ve özel sektör iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Bakan Dönmez, “Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ’yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi, enerji üretim tesisini de eklediğimizde herhalde 80 milyon dolar düzeyine çıkmış olacağız. 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz inşallah. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz” bilgisini verdi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulacak bor karbür tesisinin savunma sanayisinde önemli bir rol üstleneceğine değinen Dönmez, şunları söyledi:

Bandırma’daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak. Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Yaptığımız bu stratejik dönüşümle ülkemize sağlanan katma değer, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar çıkabiliyor.

“İhracatımız ivme kazanacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bor Karbür Tesisi yatırımı ile savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörün destekleneceğini ve ihracatın önemli bir ivme kazanacağını söyledi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haziran 2018’de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi’nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:27
  1. Askeri ekipman
  2. ETİ Maden Bor Karbür Tesisi
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. TRBOR Bor Teknolojileri AŞ
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  7. bor karbür tesisi
  8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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