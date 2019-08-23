Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi’nin yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz" sözlerine yer verildi.

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