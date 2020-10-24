Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çağrı!
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan Ermenistan çatışmasında Ermenistan'ın haksız işgaline son verme çağrısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Azerbaycan Ermenistan çatışmalarına istinaden önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, barış ve istikrarın yeniden inşası üzerinde duruldu.
MSB'nin yaptığı açıklamada; "Barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli saldırılara, Azerbaycan'daki haksız işgale son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.