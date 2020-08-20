Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması: Oruç Reis gemisine refakat ediyorlar
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis gemisine Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin refakat ettiğini açıkladı.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hakları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail'de hazımsızlığa neden olan gelişmelerle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
"Kararlılıkla devam ediyor"
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin refakat ettiği belirtilen açıklamada kararlılık mesajı verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığının o açıklaması:
''Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.''