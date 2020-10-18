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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a kutlama mesajı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:21:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 

"İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız." diyen MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşimiz, Canımız, Azerbaycanımız.. Bağımsızlık günün kutlu olsun. Yukarı Karabağı Ermenistan İşgali’nden kurtarmak için icra ettiğiniz harekatta kardeşleriniz olarak yanınızdayız ve her zaman da yanınızda olacağız. #TekMilletİkiDevlet olarak ilelebet payidar kalacağız!"

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