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Teknoloji Milli Savunma Bakanlığı'ndan "ATMACA" paylaşımı
Teknoloji

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "ATMACA" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan milli ATMACA Füzesi'nin ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 20:43:00 - 2022-07-02 20:44:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi "ATMACA"nın ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" denildi.

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Yorumlar

koray

CHP liler, IP liler ve HDP liler in söyleyecegi söz bu "NE ISIMIZ VAR ROKETLE FÜZEYLE SUNLA BUNLA, SAPAN NEYIMIZE YETMIYOR"
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