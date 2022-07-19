Milli Savunma Bakanlığı'ndan ANKA ve AKSUNGUR paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" notuyla ANKA ve AKSUNGUR SİHA'ların görüntülerini içeren bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan videolu paylaşımda, "İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gökyüzünde bizleri güçlü kılan yerli ve milli İnsansız Hava Araçlarımız, denizlerimizin güvenliğine ve terörle mücadeleye de güçlü bir katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.