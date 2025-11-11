Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'e yapılan ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti."