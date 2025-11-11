Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti." ifadeleri kullanıldı.
