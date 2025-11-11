  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı! Batı 'pedofili' bataklığında

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anıtkabir açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'e yapılan ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti."

MSB'den Gazze açıklaması: Hazırız!
MSB'den Gazze açıklaması: Hazırız!

Gündem

MSB'den Gazze açıklaması: Hazırız!

MSB'den Gazze'ye gidecek Türk askerine ilişkin açıklama
MSB'den Gazze'ye gidecek Türk askerine ilişkin açıklama

Gündem

MSB'den Gazze'ye gidecek Türk askerine ilişkin açıklama

MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor
MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor

Gündem

MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor

"Suriyeli askerler TSK’da görev alacak" iddiasına dair MSB’den açıklama
“Suriyeli askerler TSK’da görev alacak” iddiasına dair MSB’den açıklama

Gündem

“Suriyeli askerler TSK’da görev alacak” iddiasına dair MSB’den açıklama

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
Gündem

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, 10 Kasım’ı siyasete alet ederek okul kapısında provokasyon çıkardı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23