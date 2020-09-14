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Gündem Milli Savunma Bakanlığından Afrin saldırısı açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığından Afrin saldırısı açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:07:00 -
Milli Savunma Bakanlığından Afrin saldırısı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. MSB tarafından yapılan açıklamada, insanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırı düzenledi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili canice katlederken, en az 22 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Rusya sözünü tutmadı

YPG/PKK terör örgütü, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat'tan ayrılmaları gerekiyordu. Ancak ilçeden ayrılmayarak; sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerinde masum sivilleri hedef alıp bombalı saldırı düzenliyor.

 

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