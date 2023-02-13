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Gündem Milli Savunma Bakanlığından açıklama
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da seyyar tuvalet kurulumlarına aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:46:00 -

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şöyle denildi:

“8’inci Komando Tugayımız, Hatay’da arama-tarama ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için seyyar tuvalet kurulumlarına da aralıksız devam ediyor.

TSK tarafından deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumu tamamlandı. Beraberiz Türkiye”

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