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Milli Savunma Bakanlığı yayınladı! Terör hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın havadan tam isabetle vurulduğu video görüntüsünü paylaştı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 01:10

Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, vurulma anına ait video görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 01:10
  1. YPG
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. PYD
  4. PKK
  5. Milli Savunma Bakanlığı

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