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Ekonomi Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine memur alınacak
Ekonomi

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine memur alınacak

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere memur alınacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 20:16:00 - 2021-01-09 20:16:57
Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine memur alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden edinilen bilgiye göre “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacağı belirtildi.

Adayların son başvuru olan 31.01.2021 tarihine kadar  https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden yapılması gerektiği ve Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyeceği hatırlatıldı.

Başvuru şartları ve başvuru şekli ile ilgili daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

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