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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye Suriye sınırında hareketlilik
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye Suriye sınırında hareketlilik

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:30:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye Suriye sınırında hareketlilik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir teröristin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi."

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