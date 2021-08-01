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Dünya Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İran'dan Türkiye kararı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İran'dan Türkiye kararı

Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarıyla olan mücadelesine komşu devletlerden peş peşe destek geliyor. Son olarak Tahran yönetiminden bölgeye yangın söndürme uçağı gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 07:20:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İran'dan Türkiye kararı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine komşu ülkelerden de destek geliyor. İran'ın 30 tonluk uçan tankerine Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır."

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