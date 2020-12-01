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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'den acı haber
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:14:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

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