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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan "Pençe Kilit Operasyonu"nda 19 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:28:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

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