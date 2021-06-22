Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğrafla duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bir görsel paylaşarak duyurdu.
Yeni Akit Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’lı teröristlerin temizlenmesi için başlattığı Pençe serisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatları kararlı ve başarılı bir şekilde devam ederken terör örgütü PKK ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bugünde Avaşin-Baysan bölgelerinde iki teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, “İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.” ifadelerini kullanarak duyurdu.
Haberle birlikte Mehmetçiğin gururlu ilerleyişini gösteren birde fotoğraf paylaşıldı.