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Gündem

Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğrafla duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bir görsel paylaşarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 15:28:00 -
Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğrafla duyurdu

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’lı teröristlerin temizlenmesi için başlattığı Pençe serisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatları kararlı ve başarılı bir şekilde devam ederken terör örgütü PKK ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bugünde Avaşin-Baysan bölgelerinde iki teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, “İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.” ifadelerini kullanarak duyurdu.

Haberle birlikte Mehmetçiğin gururlu ilerleyişini gösteren birde fotoğraf paylaşıldı.

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