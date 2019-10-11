0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki hudut karakollarına taciz ateşi açan teröristlere karşılık verilmesi sonucu 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 399'a yükseldiği bildirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 23:45
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399'a yükseldi. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü ile Resulayn'ın Tel Halef ve Asfar Neccar köyleri teröristlerden kurtarılırken terörden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

16 terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütü YPG tarafından bugün açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

14 köy terörden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Dünkü operasyonlarda Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

"Tel Abyad'da 8, Rasulayn'da 4 km içeriye girdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, harekâtın başında olduğunu ve sürekli bilgi aldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü harekâtın başarıyla devam ettiğini belirtti.

Oktay, "Tel Abyad'dan 8 kilometre kadar Suriye'nin içine girildi. Resulayn'dan ise yaklaşık 4,5-5 kilometre derinliğe kadar ilerlenmiş durumda. Savaş uçaklarımız ise daha derine indi." diye konuştu.

Oktay, hedefin 30 kilometre derinliğe kadar inmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Suriye ile 911 kilometre sınırımız var. Biz daha önce de dünyaya ilan ettik. En başından beri bölgemizde terör koridoru, terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz."

Harekâtın bir diğer önemli amacını, "güvenli bölge oluşturmak" şeklinde ifade eden Oktay, "Biz yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırlıyoruz. Bu sayede bu kişiler gönüllü olarak kendi topraklarına dönebilecek." dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 23:45
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. YPG
  4. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alıç nedir nerede yetişir faydaları nelerdir?
    1. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    2. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    3. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    4. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    5. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    6. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    7. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    8. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    9. Milli Takım 90'da güldü
    10. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    11. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    12. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    13. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399..
    14. Türkiye Arnavutluk maçı kaç kaç bitti?
    15. Macron'dan küstah operasyon..
    16. Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç..
    17. ABD'li uzmanlardan çok konuşulacak..
    18. Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist..
    19. Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç..
    20. Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek