Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Gara açıklaması: PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek. Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Gara'ya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Akar, "Bundan sonra terör örgütü kendini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek. Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerinin artık hareket kabiliyeti azaldı" diye konuştu.