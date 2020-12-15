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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye net mesaj: Bu kararlılıkla devam edecek
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye net mesaj: Bu kararlılıkla devam edecek

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:25:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye net mesaj: Bu kararlılıkla devam edecek

ABD'nin S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıkmalamalar geldi.

ABD'nin kararlarına sert tepki gösteren Akar, "ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

"Her türlü tedbir alınacak"

Akar, AA muhabirine, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır." diyen Bakan Akar, ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki Türkiye'nin ve 83 milyon vatandaşının hava ve füze savunması dahil, güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını belirtti.

"İttifakın tüm değerlerini sarsmıştır"

Akar, şunları kaydetti:

"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore savaşından bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır."

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