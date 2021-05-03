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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan Libya'da kritik görüşme
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan Libya'da kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:59:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan Libya'da kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Akar ve Dibeybe bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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