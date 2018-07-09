Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu! Hulusi Akar kimdir?

Yeni sistemin ilk kabinesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de açıkladı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi.

HULUSİ AKAR KİMDİR?

1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulisi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini ifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

HARP AKADEMİSİ KOMUTANI OLDU

1998 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Hulusi Akar, Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tümgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında korgeneral olan Hulisi Akar, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

HULUSİ AKAR'IN ÇOCUKLARI

Hulusi Akar'ın bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu uluslararası ilişkiler - ekonomi temeline dayalı Amerika-İngiltere ekseninde eğitimini devam ettirirken, kızı da Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktor.

HULUSİ AKAR LAKABI: SERİ PAŞA!

Hulusi Akar'ın hayatı ve mesleğiyle ilgili detaylar ise oldukça renkli. TSK içinde lakabı 'Seri Paşa'. Detaylara takılmadan verdiği hızlı kararlarla tanınan Hulusi Akar, aynı zamanda 'Sivil gibi düşünüp, asker gibi hareket etme' prensibiyle de tanınıyor.

DİYET PROGRAMI MEŞHUR

Hulusi Akar'ın en belirgin özelliklerinden biri de lojmanının olduğu Köşk bölgesinde yaptığı uzun yürüyüşler ve taviz vermediği diyeti. Bunu çevresindeki personele de neredeyse emir vererek uygulatmaya çalışıyor. Bu hassasiyetinin perde arkasındaki sebep ise diyetisyen olan eşi. Evde ve mesaide yediği içtiği her şey adım adım belirlenmiş durumda.

ASKER AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU

Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda sessiz kalmayı tercih eden Hulusi Akar, yargılanan askerlerin ailelerinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Hulusi Akar, Kara Harp Okulu Komutanlığı döneminde de ilginç bir çalışma yapmıştı. Düzenlediği bir konferansta dünyanın en önemli, sert eleştirileriyle tanınan sivil, asker, akademisyen uzmanlarını çağırtmış. Böylelikle Kara Harp Okulu öğrencilerinin de sivil-asker dengelerini sadece Türkiye gözünden değil global açıdan da birbirine zıt görüşleri dinleyerek öğrenmesini sağlamıştı.