Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz." Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.