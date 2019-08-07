Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz.07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."
YORUM YAZ