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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
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