Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1458 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Ocak’tan itibaren bugüne kadar Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak'tan itibaren Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 1458 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "1 Ocak’tan itibaren bugüne kadar Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir" ifadelerini kullandı.