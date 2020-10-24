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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:33:53 -
Milli Savunma Bakanı Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
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