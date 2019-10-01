Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli bölge' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi.01 Ekim 2019 Salı 20:29
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." diye konuştu.
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