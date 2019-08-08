0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar’dan Dr. Fazıl Küçük’ün kabrine ve Şehitler Anıtı’na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Dr. Fazıl Küçük’ün kabrine ve Şehitler Anıtı’na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Akar, Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ve Şehitler Anıtı’na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıt özel defterini imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:


"Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük, zulme ve haksızlığa karşı verilen eşsiz bir mücadelenin lideri olarak Kıbrıs Türkünün kalbinde yakmış olduğunuz bağımsızlık meşalesi, demokratik ve modern Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmuştur. Bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan asil milletimiz ve onun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı bu onurlu mücadeledeki fedakarlıklarınızı ve katkılarınızı asla unutmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs’ta soydaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Gücünü asil milletimizin sevgisi güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetleri de adada huzur ve güven ortamının teminatı olarak görevini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, sizi ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz ruhunuz şad olsun."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    1. Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    2. Kızılırmak Deltası’nda bisiklet ve kuş..
    3. Başkentte iş adamına araç içinde infaz
    4. Borsa günü yükselişle tamamladı
    5. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve..
    6. Annelere buraya! Çocuklarınızı..
    7. Depremlerin ardından korkutan..
    8. İneği ölen yaşlı kadına Vali..
    9. Sparta Prag-Trabzonspor
    10. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    11. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    12. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    14. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    15. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    16. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    17. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    18. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    19. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    20. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    21. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    22. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    23. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    24. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    25. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    26. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    27. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    28. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    29. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    30. Çocukların piknik sevinci
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!