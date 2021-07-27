  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakanı Koca 2 ilimiz için güzel haberi duyurdu
Adana Demirspor'dan Emre Mor çıkışı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı
Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken transfer yorumu
Gündem Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 00:35:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.

Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay