Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.
Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."