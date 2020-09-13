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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan) Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım."
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan) Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım."

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:13:59 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan) Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım."
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