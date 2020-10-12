Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.