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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:51:52 -
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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