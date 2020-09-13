  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok."
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok."

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:19:31 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi
Yerel

‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi

Trabzon’da bir çiftçi anavatanı Kuzey Amerika olan ‘süper meyve’ olarak bilinen Aronya’yı yetiştirmeyi başardı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı