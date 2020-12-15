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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:50:40 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
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