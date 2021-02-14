  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savuma Bakanlığı: PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Gündem

Milli Savuma Bakanlığı: PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, hain PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:29:00 -
Milli Savuma Bakanlığı: PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HOMOTOKMAKUS

Bu pislikler silahsiz masum insanlari olduruyorlar ABD nin ve Bati niin destegi ile ve bu pisliklerin akrabalari,yakinlari bogazici universitesinde ve evlerinde ve heryerde Turklere ve cumhurbaskanlarina hakaretlerle psikolojik katliama devam ediyorlar ve devlet bunlari okuzun trene baktigi gibi izliyor.Boyle devlet olmaz!.Bu sivilleri katledenlerin yakinlarini ayni sekilde katletmedigimiz surece masum insanlari kitlesel olarak oldurmeye devam edecekler.Bu pisliklerin yakinlarinin ve Amerikan elicinde calisan amerikalilarla beraber cok hizli bir sekilde hic zaman keybedilmeden cezalandirilmalari lazim bu sivil katliamin durmasi icin.
  • Yanıtla
Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!
Gündem

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek veren Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, okullarındaki Fransız akademisyenler hakk..
Uyanış: Büyük Selçuklu'da şoke eden ölüm!
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da şoke eden ölüm!

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu!nun 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
Rıdvan Dilmen'in İstiklal Marşı açıklaması tepki çekti
Spor

Rıdvan Dilmen'in İstiklal Marşı açıklaması tepki çekti

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın seremonisinde İstiklal Marşı'nı okumamasıyla eleştiri alan Mesut Özil'e arka çıkan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay