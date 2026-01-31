O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...
Genetik faktörlerin yanı sıra, kimyasal içeren ürünlerin aşırı kullanımı, yanlış beslenme alışkanlıkları, hormonal sorunlar, bazı ilaç ve hastalıklar saç dökülmesinin nedenleri arasındadır.
Saç dökülmesi pek çok kişinin yaşadığı bir problem. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu saç köklerinin güçlenmesini sağlayan doğal bir kür önerdi. Uzman ismin tavsiye ettiği bu kür saç köklerini uyarıp kan dolaşımını hızlandırıyor. Düzenli kullanımda ise saç telleri güçlenmiş oluyor.
Malzemeler: 1 tatlı kaşığı lavanta, 750 ml su.
Yapılışı: Kaynattığınız suyun üzerine 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin. 7-8 dakika kadar lavanta ve suyu kaynatın. Demlenen saç karışımı ılıdığında süzün.
Uygulanışı: Saçlarınızı yıkadıktan sonra hafifçe kurulayın. Ardından saç köklerinizi ve uçlarınızı lavanta suyuyla yıkayın. Islattığınız saçlarınızı en az yarım saat bekletin ve durulayın. Bu kürü haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.
