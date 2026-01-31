  • İSTANBUL
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül geldi.

#1
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Genetik faktörlerin yanı sıra, kimyasal içeren ürünlerin aşırı kullanımı, yanlış beslenme alışkanlıkları, hormonal sorunlar, bazı ilaç ve hastalıklar saç dökülmesinin nedenleri arasındadır.

#2
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu çok sık rastlanan ve zamanla can sıkıcı olabilen bu sorunu azaltan kürü açıkladı. Üstelik haftada 2-3 kez uygulamak yetiyor. İşte detaylar… Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlundan dökülen saçlar için etkili doğal yöntem Haftada 2-3 kez uygulamak yetiyor.

#3
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Saç dökülmesi pek çok kişinin yaşadığı bir problem. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu saç köklerinin güçlenmesini sağlayan doğal bir kür önerdi. Uzman ismin tavsiye ettiği bu kür saç köklerini uyarıp kan dolaşımını hızlandırıyor. Düzenli kullanımda ise saç telleri güçlenmiş oluyor.

#4
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlundan dökülen saçlar için etkili doğal yöntem Haftada 2-3 kez uygulamak yetiyor

#5
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı lavanta, 750 ml su.

#6
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Yapılışı: Kaynattığınız suyun üzerine 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin. 7-8 dakika kadar lavanta ve suyu kaynatın. Demlenen saç karışımı ılıdığında süzün.

#7
Foto - O yöntem ortaya çıktı ve şiddetle önerdi... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dökülen saçlar için etkili formül...

Uygulanışı: Saçlarınızı yıkadıktan sonra hafifçe kurulayın. Ardından saç köklerinizi ve uçlarınızı lavanta suyuyla yıkayın. Islattığınız saçlarınızı en az yarım saat bekletin ve durulayın. Bu kürü haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

