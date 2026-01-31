  • İSTANBUL
Kameralar sürekli onu çekmişti! Hacı abinin kim olduğu ortaya çıktı
Kameralar sürekli onu çekmişti! Hacı abinin kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Stea Bükreş deplasmanında tribünde yer alan "Hacı Abi" lakabıyla fenomen olan taraftarın kim olduğu ortaya çıktı.

Foto - Kameralar sürekli onu çekmişti! Hacı abinin kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin FCSB ile oynadığı karşılaşmada, tribündeki coşkulu desteğiyle dikkat çeken ve sosyal medyada kısa sürede "Hacı Abi" lakabıyla viral olan taraftar ortaya çıktı.

Foto - Kameralar sürekli onu çekmişti! Hacı abinin kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin attığı golü coşkulu kutladığı anlar ile viral hale gelen taraftar, X (Twitter) ve Instagram gibi platformlarda gecenin en çok paylaşılan görsellerinden biri haline geldi. Kullanıcıların "Hacı Abi" diyerek paylaştığı ismin, Romanya’da faaliyet gösteren Ciğeristan restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu öğrenildi.

Foto - Kameralar sürekli onu çekmişti! Hacı abinin kim olduğu ortaya çıktı

Gelen yoğun ilgi üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Kember, gösterilen sevgiye teşekkür etti. Kember paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Foto - Kameralar sürekli onu çekmişti! Hacı abinin kim olduğu ortaya çıktı

"Arkadaşlar o fotoğraftaki kişi benim. İlginiz ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim"

