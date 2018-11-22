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Milli savaş uçağı için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli Muharip Uçak için 2023'ü hedefledik. 2030 yılında TSK'ya teslim etmeyi hedefliyoruz.' dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:58
Milli savaş uçağı için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Uzun süre alacak bir proje ve en yüksek teknoloji hedefliyoruz. Sistem testleri ve yerlileştirmelerden sonra 2030 yılında TSK'ya teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir "Milgem 4. Gemimiz çok yakında teslim edilecek. Milgem 5. Gemi fırkateyn olacak 3,5 yıl sonra teslim edilecek." dedi.

İsmail Demir "Mikro elektromekanik için çalışıyoruz. O segmenti de dolduracağız. Sürü İnsansız hava, kara ve deniz araçları için çalışıyoruz. Atak helikopterimizin motorunu kısa sürede yerlileştireceğiz." dedi.

S-400 için katmanlı savunma

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli teknolojiler ile ilgili yaptığı açıklamada S-400'lere değindi. İsmail Demir "Katmanlı Hava savunma sistemi için çalışıyoruz. Yerli Korkut, HİSAR-A, HİSAR-O ve uzun menzilli de acil ihtiyaç için S-400 katmanlı hava savunmamızı oluşturacak. Önümüzdeki günlerde de Hava savunma sistemlerinin devreye alındığını görebiliriz." dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:58
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. mili savaş uçağı

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    2030 Çok Geç Değil mi?
  • YAŞARYAŞAR19 dk önce
    Ya bunlar ne ki. Biz Bayrak İpi yapıyoruz. Bunlar İpin yanında vız gelir Tırıs gider. :)
  • Yunus16Yunus1620 dk önce
    BU NASIL TARİH? 2030?. ON YIL İÇİNDE DÜNYA HARBİ KOPACAK SAVAŞ BAŞLADI 2023 E KALMAZ BÖLGEDE KIYAMET KOPAR
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