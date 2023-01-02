Milli Saraylarda yeni rekor! İkiye katladı

Koronavirüs salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, Milli Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022’nin ziyaretçi verileri arasında gözle görülür bir fark kaydedildi. Buna göre 2022’de Milli Saraylar’ı ziyaret eden turist sayısı, 2021 yılına göre yüzde 98 artışla 6 milyon 649 bin 163’e ulaştı. 2021’de bu rakam, 2 milyon 957 bin 187 olarak kayıtlara geçmişti.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar, her geçen gün biraz daha fazla turist ağırlamanın gururunu yaşıyor. Türkiye’nin paha biçilmez kültürel mirası, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla ülkenin turizm potansiyeline önemli katkıda bulunuyor. 2022 verilerine göre geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandı.

3 milyon kişi Topkapı'yı ziyaret etti

Söz konusu artışa, 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle de Dolmabahçe Sarayı öncülük etti. Bu iki sarayı, Beylerbeyi izledi. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi, turist sayısını 132 bin 199’dan, 392 bin 804’e çıkardı.

Ziyaretçi sayısı yüzde 58 artışla pandemi öncesini geçti

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısıyla pandemi öncesi oranını geçti. 2019 ve 2022 verileri arasında yüzde 58 artış gözlendi. Pandemi etkisinin turizmde yeni yeni kendisini hissettirmeye başladığı 2019 yılında, 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçen toplam ziyaretçi sayısı, 2022 yılında 6 milyon 649 bin 163’e yükseldi. Ziyaretçi verilerinde yakın zamanda kültür - sanat hayatımıza katılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de dikkat çekti. 8 Nisan 2022 tarihinde ziyaretçiyle buluşan İMM, bugüne kadar 777 bin 736 kişiyi ağırladı. 2021 yılının nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçi sayısını artıran adresler arasında yer aldı. Müze, 2022 yılında 185 bin 425 kişinin uğrak noktası oldu.